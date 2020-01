Mehr zum Thema

Innsbruck — Im leichten Nieselregen taucht an diesem Samstag die Bergiselschanze vor den Augen der polnischen und norwegischen Fangemeinde auf, die soeben eine Seltenheit erlebt: eine für Fußgänger in Richtung Innsbruck gesperrte Brennerstraße. Dort, wo sonst um diese Jahreszeit verkehrstechnisch Trubel regiert, sind die Fans nun ganz unter sich — und das an einem solch starken Urlaubsreisetag wie diesem.