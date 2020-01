Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Innsbruck — Ein Derby lebt normalerweise auch von Emotionen. Genau diese fehlten aber beim Duell mit Bozen am Freitagabend in der Tiwag- Arena. Die 1:3-Niederlage gegen die Südtiroler war die vierte in Serie — und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass sich Mannschaft, Verein und sogar die Zuschauer ihrem (sportlichen) Schicksal ergeben haben.