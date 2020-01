Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Zuhause seit sechs Spielen ungeschlagen und in diesem Zeitraum pro Partie im Schnitt 8,5 Treffer erzielt: Für die Eishockey-Cracks der Kitzbüheler Adler hingen die Trauben gestern im Gastspiel bei den Juniors von Red Bull Salzburg hoch. Im 28. Saisonspiel des Grunddurchgangs der Sky Alps Hockey League (AHL) mussten auch die Gamsstädter, die mit einem 3:1-Heimsieg gegen die Fassa Falcons ins neue Jahr gestartet waren, der Heimstärke der jungen „Bullen" Tribut zollen. Die ohne den am Knie verletzten Torhüter Stefan Ridderwall angetretene Truppe von Headcoach Charles Franzen unterlag mit 3:5. Übrigens: Die Kitzbüheler Ligarivalen Feldkirch und Lustenau haben am vergangenen Donnerstag einen neuen Rekord in der AHL aufgestellt. Knapp über 5000 Zuschauer stürmten das Vorarlberg-Derby. (TT)