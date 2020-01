Wasserrohrbruch in Wilten: Behinderungen im Frühverkehr

Obertilliach – Ein 42-Jähriger und eine 33-Jährige machten sich am Samstagvormittag von der Talstation des Himbergolliftes in Obertilliach auf zu einer Skitour. Auf dem Weg interpretierten die Russin und der Niederländer jedoch ein Hinweisschild falsch. So gerieten die beiden in unwegsames Gelände.