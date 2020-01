Wasserrohrbruch in Wilten: Behinderungen im Frühverkehr

Kurioser Diebstahl in Leisach: In der Nacht auf Samstag montierten Unbekannte die Schneeketten von einem Traktor ab. Dieser war im Zielgelände der Naturrodelbahn „Lienzer Dolomiten“ abgestellt und wird zum Präparieren der Rodelpiste eingesetzt. Zur Demontage der Schneeketten muss der Traktor an der Hinterachse angehoben werden. Der Schaden liegt bei mehr als 1000 Euro. Die Polizei Lienz bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7230. (TT.com)