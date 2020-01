Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Die Rallye Dakar wird heuer erstmals in Saudi-Arabien stattfinden. Wie glücklich sind Sie mit dem Kontinentwechsel von Südamerika nach Asien?

Heinz Kinigadner: Sehr glücklich. Das in Südamerika war schon grenzwertig. Die Einheimischen haben dort nationale Meisterschaften ausgetragen, gewisse Top-Fahrer sind Monate zuvor hingefahren und haben sich jeden Stein angeschaut. Das hatte nichts mehr mit fairem Wettbewerb zu tun. In Saudi-Arabien starten alle bei null.

Auf der anderen Seite gibt es Proteste, da es Saudi-Arabien mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt.

Kinigadner: Wir von KTM haben geschlossen gesagt, dass wir uns zur politischen Situation nicht äußern werden. Politik und Sport sollten nicht vermischt werden. Aber seien Sie mir nicht böse: Ich bin früher im kommunistischen Ostblock gefahren, in Südafrika zur Zeit der Apartheid – für uns geht und ging es immer nur um den Sport. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich mittelfristig was. Wenn eine der Pilotinnen im kurzen Leibchen dasteht, werden sie sie ja nicht auspeitschen können. Am Ende des Tages hat man uns nicht gefragt.