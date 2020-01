Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Bad Ischl – Ein Autolenker ist Samstagnacht im Weißenbachtal (Bezirk Gmunden) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. Der Mann blieb unverletzt und befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. „Ein Schutzengel dürfte wohl auf dem Beifahrersitz gesessen sein“, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr am Sonntag.