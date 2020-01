Pfoten und Schnauzen abgeschnitten: Verstümmelte Löwen auf Farm entdeckt

Swartruggens – Die Polizei in Südafrika hat nach dem Auffinden von acht verstümmelten Löwen-Kadavern auf einer südafrikanischen Jagd-Farm Ermittlungen aufgenommen. Die Löwen seien auf der Privatfarm nahe der Stadt Swartruggens „illegal gejagt“ worden, sagte der Polizeisprecher Sabata Mokgwabone. Allen Löwen wurden demnach die Pfoten und die Schnauzen abgeschnitten.

„Offenbar wurden tote Hühner in der Nähe gefunden, es ist also nur ein Verdacht, dass sie vergiftet und an die Löwen verfüttert worden sein könnten“, sagte Mokgawbone. Es habe zunächst keine Festnahmen gegeben. (AFP)