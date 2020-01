Würdigung des neuen Jahrzehnts: Queen posiert mit ihren Thronfolgern

Die drei sind der Erste, Zweite und Dritte in der Thronfolge. Charles ist Prinz von Wales, William Herzog von Cambridge. Das Foto habe man veröffentlicht, um „den Beginn einer neuen Dekade" zu würdigen, twitterte der Palast dazu. Hingucker auf dem Foto ist der gar nicht mehr so kleine George, der verschmitzt und keck in die Kamera guckt. Auf seiner Schulter liegt liebevoll die Hand des Opas.