Stefan Kraft gewinnt die Qualifikation in Bischofshofen

Bischofshofen — Stefan Kraft hat mit dem Gewinn der Qualifikation auf seiner Heimschanze in Bischofshofen Hoffnungen auf einen österreichischen Jubelmoment bei der letzten Station der 68. Vierschanzentournee geweckt. Der Ex-Weltmeister brachte es am Sonntag bei einer Weite von 134,5 Metern auf 150,8 Punkte und ließ damit den drei Luken höher startenden Japaner Daiki Ito um 0,1 Zähler hinter sich.

Kraft geht am Montag als Letzter vor mehr als 20.000 Fans in den ersten Wettkampfdurchgang des Dreikönigsspringen. "Wenn in Bischofshofen der Einser aufleuchtet, dann kann mich das nur happy machen", meinte der Lokalmatador, der sich mit dem Japaner Naoki Nakamura (JPN) matcht. Kraft hatte nach ebenfalls geglückten Trainingssprüngen nichts auszusetzen. "Jetzt heißt es, das morgen noch zweimal so zu machen."

Die Vierschanzentournee ist so umkämpft wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Das in Front liegende Quartett schaffte am Sonntag keine Spitzenplätze. Tournee-Leader Dawid Kubacki (13.), Marius Lindvik (9.), Karl Geiger (16.) und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (6.) liegen vor dem Finale gerade einmal 13,7 Punkte auseinander. Das sind weniger als acht Meter, was auf der riesigen Anlage in Bischofshofen recht wenig ist.