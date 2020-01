Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

In seiner Wut nicht zu bändigen war in der Nacht auf Sonntag 20-Jähriger in Westendorf. Stark alkoholisiert war er gegen 3.45 Uhr auf einen Wirten losgegangen, weil dieser ihm den Eintritt in dessen Hotel verwehrt hatte. Er sei dort nicht Gast gewesen, schrieb die Polizei in einer Aussendung.