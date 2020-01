Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Innsbruck – Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagabend Opfer eines Raubes in Innsbruck. Zwei Unbekannte griffen um 21.30 Uhr den jungen Einheimischen im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses an. Das Duo erbeutete die Geldtasche des Burschen, in der sich nur wenig Geld befand, und Kopfhörer.