Israel wappnet sich für iranische Reaktion auf Soleimani-Tötung

Jerusalem – Nirgendwo hat die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch das US-Militär wohl so viel Freude und Erleichterung ausgelöst wie in Israel. Überschwänglich lobt Regierungschef Benjamin Netanyahu seinen engsten Bündnispartner, US-Präsident Donald Trump, für dessen „entschlossenes, starkes und schnelles Vorgehen“ gegen Israels Erzfeind. „Soleimani hat viele Terroranschläge im ganzen Nahen Osten und anderswo initiiert, geplant und ausgeführt“, betont der 70-Jährige am Sonntag.

„Soleimani war zweifellos der zentrale Drahtzieher aller iranischen Bemühungen, sich in der Region militärisch zu etablieren und Terrororganisationen wie Hisbollah, Hamas und Islamischer Jihad Waffen zu liefern“, sagt der Iran-Experte Raz Zimmt vom Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv. Sein Tod werde der iranischen Unterstützung für Israels Feinde zumindest mittelfristig einen Dämpfer versetzen.

Die Rechtmäßigkeit des US-Angriffs auf Soleimani – Matthew Levitt vom Washington-Institut nennt ihn den „Prinzen des iranischen Terrorismus“ – wird in Israel nicht in Zweifel gezogen. Er galt als Vordenker und treibende Kraft der iranischen Expansionspolitik, mit dem Ziel einer Landachse vom Libanon am Mittelmeer über Syrien und den Irak bis nach Teheran. Unter seiner Führung dehnte der Iran seinen militärischen Einfluss über Milizen bis an die Grenze Israels aus.