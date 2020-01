Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Imst –Dreikönig, das ist in Imst ein besonderes Datum. Allemal, wenn die vollen vier Jahre wieder vorbei sind. Dann strömen nämlich die Fasnachter wieder zur Vollversammlung. Zum zweiten Mal in der Geschichte fand diese gestern im Mehrzwecksaal der NMS Unterstadt statt. „Der Stadtsaal hätte schon das letzte Mal nicht gereicht“, waren sich Fasnachtsobmann Uli Gstrein und Bürgermeister Stefan Weirather kurz vor Beginn des „Hochamtes“, wie die Versammlung so mancher Fasnachter nennt, einig.