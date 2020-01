Rekord bei Bergungen mit Rettungswinde im Außerfern

Ehenbichl –Die gemeinnützige ARA Flugrettung ist mit ihren beiden Notarzthubschraubern vom Typ H 145 im Jahr 2019 zu insgesamt 1968 Einsätzen gestartet. Das bedeutet gegenüber dem Jahr 2018 eine Zunahme von 3,5 Prozent. Die beiden Standorte liegen in Reutte und Fresach in Kärnten. Im Außerfern kam es zu insgesamt 1025 Abhebungen, im Schnitt 2,8 pro Tag.

Auffallend im Bezirk Reutte war eine Zunahme der Spezialeinsätze mit der Rettungswinde um 20 Prozent. 180-mal wurden die Retter 2019 mit der Winde zu den Opfern hinuntergelassen – fast jeder fünfte Einsatz, so viele wie noch nie in der 19-jährigen Geschichte der ARA. Für den Anstieg macht Geschäftsführer Thomas Jank zwei Entwicklungen verantwortlich: „Einerseits haben die Freizeit­aktivitäten im alpinen Gelände signifikant zugenommen, andererseits werden wir von den Rettungskräften vor Ort deutlich öfter angefordert, weil wir, wenn es am Unfallort keine Landemöglichkeit gibt, durch den Einsatz unserer fix angebauten Winde extrem schnell notärztliche Versorgung zum Patienten bringen können. Manchmal sind es diese Minuten, die über Leben oder Tod entscheiden.“