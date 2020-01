Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Rund 26.000 Tiroler Schüler und damit rund 30 Prozent aller Schulkinder aus 1463 Klassen in 352 Schulen haben im vergangenen Schuljahr in über 60 Sportarten hineingeschnuppert. Im Rahmen des Tiroler Schulsportservice bringen ausgebildete Vereinstrainer Kindern und Jugendlichen die verschiedensten Sportarten näher. Ganz vorne auf der Hitliste der abgerufenen Trainingseinheiten stehen Schwimmen, Klettern und Tennis. „Der Grundstein für ein gesundes Leben und den Erfolg des Sportlandes Tirol liegt in der Sportbegeisterung unserer Jugend", erklärt Sportlandesrat Josef Geisler (ÖVP). Über das Tiroler Schulsportservice würden den Jugendlichen ein breites Spektrum an Sportarten eröffnet und die Verbindung zu Sportvereinen hergestellt. In den letzten zehn Schuljahren hat sich die Anzahl der teilnehmenden Klassen um 20 Prozent und die Anzahl der abgerufenen Servicestunden um 25 Prozent erhöht.