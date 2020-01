Experten-Minister sieht Bezirksgerichte skeptisch

Innsbruck –Heiter ist es an Tirols Bezirksgerichten schon länger nicht mehr. Fünf von 13 Standorten, Telfs, Zell am Ziller, Landeck, Rattenberg und Silz, fanden sich auf einer Zu-schließen-Liste wieder. Als das interne Arbeitspapier aus der Zeit von ÖVP-Minister Josef Moser im Oktober letzten Jahres an die Öffentlichkeit kam, war die Stimmung getrübt. Bei den Mitarbeitern der betroffenen Bezirksgerichte und bei der Landes- und Lokalpolitik. Alle rückten zur Verteidigung der Bezirksgerichte aus.