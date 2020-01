Taxilenker übersah Radfahrer in Innsbruck: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Ein Radfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Der 21-Jährige war gegen 20 Uhr auf dem Radfahrstreifen an der Ecke Marktgraben/Stainerstraße unterwegs, als er von einem Taxi erfasst wurde. Dessen Lenker (45) hatte den Deutschen beim Abbiegen übersehen. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und zog sich eine schwere Verletzung an der Hand zu.