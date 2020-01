WSG Tirol bekommt „Wunschspieler“ Koch, Gerüchte um Grgic-Transfer

Und passend zur privaten Veränderung fixierte Koch in den vergangenen Tagen auch eine berufliche: Der Außenbahnspieler soll in der Rückrunde helfen, damit die WSG Tirol den Klassenerhalt fixiert. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder daheim zu sein“, schwärmt Koch, der in Natters in seinem Elternhaus wohnen wird. Bei Sturm hatte Koch unter Trainer El Maestro seinen Stammplatz verloren und war nur 166 Pflichtspielminuten auf dem Feld gestanden. „Ich hab’ natürlich auch ein weinendes Auge, weil ich in Graz viele schöne Dinge erlebt habe. Aber die Freude überwiegt.“