Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Senigallia – Eine weitere Tragödie hat sich nach dem Unfalltod sechs junger deutscher Urlauber in Südtirol am Sonntag auf den italienischen Straßen abgespielt. In Senigallia in der mittelitalienischen Region Marke wurden in der Nacht auf Montag zwei Frauen nach einem Discobesuch von einem alkoholisierten Autofahrer getötet.