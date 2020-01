ÖHB-Männer verloren letzten EM-Test gegen Deutschland mit 28:32

Wien – Österreichs Handball-Männern ist der Test-Coup vor dem Start in die Heim-WM nicht geglückt. Am Montag mussten sich Nikola Bilyk und Co. in der Wiener Stadthalle dem mehrfachen Welt-und Europameister Deutschland mit 28:32 (14:15) geschlagen geben, lieferten dabei aber vier Tage vor dem Start der Endrunde eine solide Leistung ab,