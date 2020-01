Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Weinstein erschien am Dienstag in einem grauen Anzug und erneut auf eine Art Rollator gestützt am Gericht in New York, wie US-Medien berichteten. Richter James Burke wies den 67-Jährigen zum Auftakt zunächst einmal zurecht, weil er wiederholt auf einem Handy herumgetippt und damit gegen die Regeln verstoßen hatte. Zudem wies Burke einen Antrag der Verteidigung zurück, die um eine Verschiebung des Prozesses gebeten hatte, nachdem die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Montag einen weiteren Strafprozess dort angekündigt hatte.