Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Wien – Ein Streit um zwei nicht angeleinte Hunde ist Sonntagnacht in Wien-Leopoldstadt handgreiflich geworden. Der Besitzer ärgerte sich über die Zurechtweisung eines Trios offenbar so sehr, dass er schließlich mit einem Messer nach deren Auto warf, dieses aber nicht beschädigte und auch niemanden verletzte, berichtete die Polizei am Montag.