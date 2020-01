Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Ein 68 Jahre alter Mann soll in Frankfurt einen Rollstuhlfahrer auf die Gleise der U-Bahn geschoben und dann dort stehengelassen haben. Nach Angaben der Polizei wurde der 32-Jährige nur wegen der vorsichtigen Fahrweise eines U-Bahn-Fahrers nicht überrollt und getötet. Dieser sah den behinderten Mann und bremste rechtzeitig seinen Zug. Der 68-Jährige wurde festgenommen und kam am Montag wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden Männer in der Nacht zum Sonntag gestritten. Daraufhin schob der 68-Jährige den jüngeren Mann in das Gleisbett, wo dieser aus seinem Rollstuhl fiel. Laut Polizei kennen sich die beiden Männer „aus der Trinkerszene“. Als der U-Bahn-Fahrer den behinderten Mann entdeckte, war dieser so betrunken, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Haltestelle „Fritz-Tarnow-Straße“ im Norden der Stadt gilt als Unfallschwerpunkt; dort fährt die U-Bahn oberirdisch. (dpa)