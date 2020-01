Betrunkener prallte in Imster Kreisverkehr gegen Auto und flüchtete

Imst – Ein schwerer Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Dreikönigstag gegen 17.30 Uhr in Imst ereignet: Dort fuhr ein 33-jähriger Autofahrer von Tarrenz kommend in Richtung Landeck ungebremst in den Kreisverkehr „Auf Arzill“ ein. Zu diesem Zeitpunkt war dort gerade eine 47-jährige Einheimische mit ihrem Pkw unterwegs.