Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Lima – Bei einem schweren Busunfall in Peru sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Montagabend (Ortszeit) mit. Weitere 40 Menschen wurden verletzt. Unter den Toten bei dem Unfall im Süden des Landes sind auch zwei deutsche Staatsbürger.

Bei den beiden Deutschen handelt es sich den Angaben zufolge um eine Frau und einen Mann im Alter von 28 und 30 Jahren. Der Bus war in der Gegend der Stadt Arequipa auf der Panamericana unterwegs, als er von der Straße abkam und in acht am Straßenrand parkende Fahrzeuge krachte. Nach Angaben der Behörden sagte der Busfahrer aus, dass die Bremsen versagt hätten. (APA/AFP)