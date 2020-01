Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Die Regierung Zyperns hatte bereits angedeutet, eine politische Lösung zu diesem Fall suchen zu wollen: Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulides schloss am Dienstag in einem Gespräch mit dem Staatsrundfunk Zyperns nicht aus, dass der Staatspräsident Nikos Anastasiades die junge Britin in den kommenden Tagen begnadigen könnte. „Warten wir erst das ab, was das Gericht entscheidet“, sagte er.