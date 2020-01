Thema Migration offenbart türkis-grüne Differenzen, Pflege erster Schwerpunkt

Im Vorjahr lag Tirols Indus­trie auf Rekordniveau. Die 440 Industriebetriebe erzielten einen Produktionswert von über 11 Mrd. Euro, die Zahl der Beschäftigten blieb stabil auf dem Höchstwert von rund 42.000. Mit einem Anteil von 22 Prozent an der Bruttowertschöpfung sei die Industrie „der bedeutendste, weil auch größte Wirtschaftssektor im Land", so der IV-Chef.

Das globale Wirtschaftswachstum habe im Vorjahr von 3,8 statt auf prognostizierte 3,6 auf 3 Prozent nachgelassen, heuer gehe es voraussichtlich zaghaft bergauf. Neben Brexit, CO2-Debatte, Streiks in Frankreich und Unruhen in Südamerika oder Hongkong sei es vor allem die vom Westen offenbar so hingenommene „Weltautorität USA", die teils mit Willkür Zölle und Sanktionen gegen eine Reihe von Ländern und Unternehmen verhänge. Die Sanktionen gegen Russland würden allen Seiten massiv schaden und seien politisch praktisch wirkungslos. Auch der Iran werde sanktioniert, seither hätten sich aber die US-Exporte in den Iran verdreifacht, so Swarovski. Europa brauche Stärke und eine energische gemeinsame Linie gegenüber China oder den USA. „Wir müssen auch unsere Politik strikter auf unsere Interessen ausrichten." Bis zur Erlangung vergleichbarer Umwelt- und Sozialstandards und fairer Wettbewerbsbedingungen brauche es auch von Seiten Europas Zölle als wirtschaftspolitisches Regulativ.