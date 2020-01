Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Während das Naz-Ausgraben in Fließ relativ neu ist und erst zum dritten Mal praktiziert wurde, gibt es die Tradition des Naz-Eingrabens, mit dem die Fasnacht beendet wird, schon länger. Wie sonst nur in der Südtiroler Gemeinde Laatsch findet es in Fließ am Aschermittwoch statt.