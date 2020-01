Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Nur noch dreimal schlafen, dann geht es los: Am Samstag, den 11. Jänner, steht im Wiener Rathaus der traditionelle Tirolerball auf dem Programm. Diesmal sind es die 15 Gemeinden des Lienzer Talbodens, die den Ball ausrichten. „Wir bringen die Lienzer Dolomiten nach Wien", lautet heuer das Veranstaltungsmotto.

„Wer noch Karten braucht, kann sie über die Webseite des Tirolerbundes reservieren", informiert Obmann Johann Baumgartner. „Aber nur noch bis heute Mittwoch. Danach sind die Karten an der Abendkasse zu haben." Sitzplätze an einem der Tische gibt es noch in den kleineren Sälen, im großen Saal ist bereits alles belegt. Alle Infos sind im Internet auf www.tirolerbund.eu zu finden.