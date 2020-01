Zeit für die ersten Empfehlungen: WSG Tirol testet gegen Jahn Regensburg

Mils –Von Sommer, Sonne und Strand war der gestrige Trainingsauftakt der WSG Tirol am Kunstrasen in Mils so weit entfernt wie das Gernot-Langes-Stadion von der Copacabana in Rio de Janeiro. Trotzdem tauchte zwischen Benni Pranter, Flo Toplitsch und Neuerwerbung Fabian Koch ein 1,94 Meter großer Brasilianer auf. Die WSG hat nämlich eine Transferüberraschung aus dem Hut gezogen: