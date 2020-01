Ergebnisse

Znojmo — Es ist gar nicht lange her, dass Rene Huber seine sieben (Eishockey)-Sachen packen und in die U20-Kabine umziehen musste. Als Back-up hinter Scott Darling setzte Headcoach Rob Pallin auf den 17-jährigen Kilian Leitner, dessen Selbstvertrauen beim 2:8 gegen Salzburg allerdings einen (verständlichen) Dämpfer erhielt. Angesichts des Ausfalls von Stanley-Cup-Sieger Scott Darling, dessen Zukunft bei den Haien nach einigen „Eskapaden" mehr denn je in den Sternen steht (die TT berichtete), schlug am Dienstag in Znojmo aber wieder Hubers Stunde. Und nachdem der Bruder von Salzburg-Angreifer Mario früh hinter sich greifen musste (1:0/2. Minute), hielt der 22-Jährige seinen Kasten im restlichen Drittel sauber.