Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Gestern morgen hörte eine Anwohnerin ein lautes Piepsen aus einer Wohnung in einem Uderner Wohnblock. Sie alarmierte die Feuerwehr. Mittels Sirenenalarm rückten 16 Mitglieder der FF Uderns an. Während der Rauchmelder in der Wohnung mit voller Lautstärke schrillte, versuchten die Feuerwehrmänner herauszufinden, ob jemand in der Wohnung war. Auf lautes Klopfen an der Wohnungstür reagierte niemand. Daraufhin versuchten sie über den Balkon und die dortigen Fenster einen Blick in die Wohnung zu erhaschen. Auch dort klopften sie lautstark. „Darauf reagierte dann ein etwas erschrockener und verschlafener Mann, der uns schließlich die Tür öffnete“, berichtet Jakob Gruber, Pressereferent der FF Uderns.