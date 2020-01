Mit dem Bierlein-Stil ist es vorbei: Kurz zum zweiten Mal Kanzler

Von Karin Leitner

Wien –Es war eine Novität in diesem Land. Erstmals führten nicht Parteigänger, sondern Experten das Land. Erstmals stand eine Frau an der Spitze einer Regierung. Ob der Turbulenzen nach der Publikation des Ibiza-Videos – der FPÖ-Vizekanzler und die FPÖ-Minister waren zurückgetreten, Rote, Blaue und die Liste JETZT hatten der ÖVP-Truppe das Misstrauen ausgesprochen – musste Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen neuen Polit-Weg gehen. Und so vereidigte er am 3. Juni des Vorjahres Ex-Verfassungsgerichtspräsidentin Brigitte Bierlein und die Ihren. Als „Vertrauensregierung“ qualifizierte er das Fachleute-Kabinett.

Das Selbstverständnis der neuen Machthaber war ein anderes als aller davor. Verwaltet sollte werden, nicht politisch gestaltet. Bierlein formulierte es bei ihrer Regierungserklärung vor den Nationalratsmandataren so: Es gelte nicht, ein Programm abzuarbeiten, Wahlversprechen zu erfüllen und auf tagespolitische Ereignisse zu reagieren. „Stabilität und Sicherheit“ seien zu gewährleisten, alle Dienstleistungen für die Bürger zu garantieren.

An dieses Credo hielten sich Bierlein und Co. weitgehend. Auch anderweitig differierte die Amtsführung. Harmonie- und andere Inszenierungen wie unter Türkis-Blau gab es nicht. Das Meiste geschah abseits der Öffentlichkeit. Eine andere Art der „Message Control“ quasi. Mit dem Pulk an Mitarbeitern, den die rechtskonservative Regierung hatte, war Schluss. Von knapp 400 wurde in den zwölf Ministerbüros auf weniger als 200 reduziert. Von einem Pressefoyer klassischer Natur nach der wöchentlichen Arbeitssitzung wurde gelassen, lediglich Regierungssprecher Alexander Winterstein äußerte sich. Vom „Bierlein-Stil“ sprach er bei der Zwischenbilanz der Übergangsregierung nach dem Sommerministerrat. Interviews gaben die Kanzlerin und ihre Ressortchefs selten.

Nur drei von ihnen hielten sich nicht zurück: Justizminister Clemens Jabloner, der auch Vizekanzler war, Innenminister Wolfgang Peschorn und Verteidigungsminister Thomas Starlinger.

Jabloner befand etwa via TT zu seinem Budget: „Die Justiz stirbt einen stillen Tod. Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem ich Alarm schlagen muss. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Wir können so nicht weitermachen.“ Starlinger warnte ebenfalls: Das Heer sei 2020 pleite, wenn nichts geändert werde.

Verbal asketisch war vor allem Peschorn nicht. Gemünzt auf FPÖ-Innenminister Herbert Kickl sagte er nach 60 Tagen im Amt: „Ich erkenne, dass es hier Restrukturierungsaufgaben in großem Umfang gibt.“

Einer seiner Kollegen, der FPÖ-nahe Infrastrukturminister Andreas Reichhardt, kritisierte nicht, er wurde kritisiert. Postenschacher bei der Austro Control wurde ihm vorgehalten.

Friktionsfrei ging eine Personalie vonstatten, mit der Bierlein nicht warten konnte, bis eine neue Regierung steht. Sie nominierte Johannes Hahn als Österreichs Vertreter in der EU-Kommission.

Nun hat Bierlein Adieu sagen müssen. Mit einer Video-Botschaft hat sie das getan. Die ähnelt jener bei ihrem Antritt. Die demokratischen Errungenschaften dürften nie als selbstverständlich erachtet werden, „Respekt füreinander und das Streben nach dem Miteinander“ seien gefragt. „In unserer Unterschiedlichkeit liegt auch unsere Stärke.“ Und: „In Österreich leben zu dürfen, ist für uns alle ein großes Privileg.“