Mahnende Worte: Van der Bellens souveräne Rolle im Krisenmodus

Wien –Bereits die vergangene Wahl zum Bundespräsidenten war eine Herausforderung. Bis hin zur Wahlwiederholung. Es war wohl eine Schule für das spätere Staatsoberhaupt. Alexander Van der Bellen mag gedacht haben: Was auch immer in der neuen Funktion auf mich zukommt, es ist zu bewältigen. Es kam vieles auf Van der Bellen zu. Er sollte sich – wie die meisten in Österreich – wundern, was alles möglich ist.