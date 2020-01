Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Die Post bringt allen was — dem Olympischen Dorf dieser Tage aber kein eigenes Postamt. Seit gestern fehlt das nämlich dort. Wie berichtet, war nach dem End­e der Kooperation zwischen Bawag und Post das Amt im O-Dorf geschlossen worden. Trotz Bemühungen des Unternehmens fand sich „kein nahtloser Übergang", wie Postsprecher David Weichselbaum erklärte. Und er sagte weiter: „Wir sind derzeit in laufenden Gesprächen und wollen auch an diesem Standort wieder eine Filiale öffnen." Einen genauen Zeitraum dafür könne man aber noch nicht nennen. Sprich es ist weiter unklar, bis wann es einen Postpartner im O-Dorf geben wird.