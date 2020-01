Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Telfs –Es ist längst eine Art „Fasnacht in der Fasnacht“ und lockt verlässlich eine riesige Zuschauermenge an: Mit dem „Nazausgraben“ begann am Dreikönigstag die heiße Phase des Telfer Schleicherlaufens. Bis zum eigentlichen Aufführungstag am 2. Februar jagt nun eine Veranstaltung die nächste, ab sofort sind an den Wochenenden auch die Gruppenlokale, Hütten und Wagen im Ortszentrum geöffnet.

Und die deftigen, von Political Correctness denkbar weit entfernten Sprüche beim Nazausgraben ließen schon erahnen, welche Themen am 2. Februar dominieren werden: So stießen die Laninger, Sippschaft der Fasnachts-Symbolfigur Naz, im Kieshaufen nicht nur auf ihren heißgeliebten „Bua“, sondern zur allgemeinen Überraschung auch auf ein zweites Ibiza-Video, das sogleich vorgeführt wurde: Es zeigt eine geheime Unterhaltung zwischen „HC“ – „Härting Christian aus Telfs“ – und dem „blauen Michl“ (eine Anspielung auf FPÖ-Gemeindevorstand Michael Ebenbichler), in der Letzterer dem Bürgermeister u. a. vorschlägt, die Lokalmedien Telfer Blatt und Munde-TV an eine russische Dame (mit schmutzigen Zehennägeln) zu verscherbeln: „Dann kann dir als Bürgermeister oder Landeshauptmann gar nix mehr passieren.“

Bei den bundespolitischen Themen fiel sonst noch auf, wie sehr viele Fasnachtler das Rauchverbot zu beschäftigen scheint. Kein Wunder, dass auch der Naz – der bekanntlich selbst Kettenraucher ist – mit entsprechenden Geschenken vom Joint bis zum Nikotinkaugummi bedacht wurde. Ansonsten reichte die Themenpalette von Klimawandel bis Killerkuh, von Trump bis Abgasskandal.

Der Naz, die rauchende und saufende Symbolfigur der Fasnacht, bekam u. a. Nikotinkaugummi geschenkt. © Thomas Boehm / TT

Was Telfs betrifft, beklagte die Gruppe der Vogler, dass im ganzen Ort kein Skandal zu entdecken sei – und ersuchte Bürgermeister Härting, doch endlich Fehler zu machen.

An lokalen Themen herrschte dennoch kein Mangel: Eine begehrte Zielscheibe der Sprüchemacher war etwa die geplante Begegnungszone um satte 2,7 Mio. Euro, ebenso die viel diskutierte Tempo-40-Beschränkung in ganz Telfs. Hier erntete besonders Vize-BM Christoph Walch einige „Watschn“. Was das neue Schwimmbad betrifft, nahm Härting den Kritikern selbst den Wind aus den Segeln und räumte freimütig ein, dass man beim neuen Bad „a bissl des Außenbecken verschiss’n“ habe. Da dieses zu klein geraten sei, gelte künftig die Vorschrift, dass niemand länger als drei Minuten im Wasser bleiben dürfe. Und zum 40er meinte der Ortschef unter Gelächter, dass man diesen vor allem eingeführt habe, „damit ma de Löcher in de Strossn nimma gspiat“. Zuvor hatte das Gemeindeoberhaupt offiziell seine Amtskette übergeben – bis zum Ende der Fasnacht regiert nun der Naz. (TT, md)