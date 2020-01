Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Washington –Selbst die amerikanischen Militärs und Geheimdienstler sollen verblüfft gewesen sein, als Präsident Donald Trump anordnete, den Chef der iranischen Revolutionsgarden zu töten. Dem Vernehmen nach hatten sie ihm eine Reihe von möglichen militärischen Maßnahmen gegen den Iran vorgelegt – und er wählte die radikalste. Seither rätseln Freund und Feind, was Trump vorhat.

Offiziell hieß es, von General Qassem Soleimani sei eine unmittelbare Bedrohung ausgegangen. Doch dafür gibt es bisland keinen Beleg. Der Wiener Politologe Heinz Gärtner hält die offizielle Begründung für einen Unsinn, der dem Attentat am Bagdader Flughafen ein „völkerrechtliches Mascherl“ umhängen sollte, wie er der TT sagte.

Eher vermutete der Experte, dass Trump „irgendetwas tun“ wollte. Denn seine Politik des maximalen Drucks auf den Iran habe nicht gewirkt, und die Diplomatie mit Nordkoreas Dikator Kim Jong-un funktioniert ebenfalls nicht. Trump steht also am Beginn des Wahljahrs ohne außenpolitischen Erfolg da. Noch dazu läuft ein Amtsenthebungsverfahren, in dem sich nun mit dem früheren Sicherheitsberater John Bolton erstmals ein ranghoher Trump-Insider zur Aussage bereit erklärt hat.