Tiroler Gstrein trumpft auf: „Für mich gibt es derzeit nur Vollgas!“

Es ist eine Pause, die gut getan hat. Aus der Ruhe entspringt nicht selten eine neue Kraft. Als der Vize-Weltmeister dann kurz vor dem Jahreswechsel zuhause am Arlberg (mit Bruder Mario Matt) wieder die Ski anschnallt, wird er nicht nur neue Lösungen nach einem verkorksten Auftakt suchen. Er wird sie auch finden. „Wir haben sehr viel probiert und trainiert an diesen Tagen. Das Ziel war, dass der Umgang mit den Skiern wieder spielerisch wird und der Grundspeed passt. Es waren Kleinigkeiten, an denen wir Schritt für Schritt gearbeitet haben“, ergänzt Matt.

Und das zeigte der Weltcupsieger schon im ersten Slalom des neuen Jahres: In Zagreb (CRO) lag Matt am Sonntag nach Lauf eins auf Rang zwei, im Finale schied er mit bester Zwischenzeit aus. „Der erste Durchgang war gut, im zweiten ist im Steilhang nichts mehr zusammengegangen“, sagt Matt ein wenig wehmütig und blickt sogleich voraus: „Aber das ist abgehakt. Das Wichtigste: Der Speed ist wieder da.“

Es kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt: Der Jänner-Monat ist die Zeit der großen Slalom-Klassiker: Nach Adelboden (12.1.) warten Wengen (19.1.) sowie Kitzbühel (26.1.) und Schladming (28.1.). Hier muss die Form passen – und weil heuer noch ein dominanter Fahrer in den ersten drei Slaloms fehlte, ist auch die kleine Kugel im Weltcup „nur“ 101 Zähler entfernt. „Es fehlt bisher einer, der konstant aufs Podest fährt. Pinturault hat brutale Abweichungen, Kristoffersen hatte ein schlechtes Rennen. Viel entscheidet sich jetzt im Jänner“, ergänzt Matt, der in Adelboden auch wieder im Riesentorlauf startet. Das Projekt, die zweite Disziplin stärker einzubinden, lief bisher „nicht so, wie gewollt“, merkt der Olympia-Dritte selbstkritisch an.