Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Schwaz – Am Samstag angezeigt, am Montag festgenommen und in die Justizanstalt überstellt: Ein 39-jähriger Lehrer aus dem Bezirk Schwaz ist ins Fadenkreuz der Innsbrucker Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes geraten. Der Vorwurf wiegt schwer – der Pädagoge soll versucht haben, mindestens einen Schüler sexuell zu missbrauchen. „Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass es mehrere Opfer gibt“, erklärt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.