Walkner machte nachträglich Plätze gut: Nun Gesamt-Dritter

Neom — Matthias Walkner hat am Dienstag erst nach getaner Arbeit in der Ergebnisliste der Dakar-Rallye Plätze gutgemacht. Der Salzburger Motorrad-Pilot wurde nach einer Korrektur des Veranstalters nach der dritten Etappe nun als Gesamt-Dritter geführt. Er bewältigte die 504 km lange Schleife von und nach Neom mit 8:13 Minuten Rückstand auf den erstplatzierten Honda-Fahrer Ricky Brabec.

Der US-Amerikaner übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Walkner liegt als Dritter nur 6:02 Minuten zurück. Er war zunächst nach Problemen mit dem für die Navigation benötigten Roadbook als Sechster ins Ziel gekommen, hatte aber in einer ersten Reaktion bereits gehofft, dass sich an den Zeiten noch etwas ändern würde.