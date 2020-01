Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Routinemäßig läuft derzeit der Betrieb in der SkiWelt Söll. Alles andere als Alltag ist begleitend dazu der vor neun Monaten begonnene Bau einer hochmodernen neuen Gondelbahn nach Hochsöll. An die 16 Millionen Euro wird die Bergbahn investieren und damit auch die Kapazität und den Komfort steigern können.

Die Architektur der neuen Talstation stammt vom Innsbrucker Büro i-Unit Architekten. Volker Miklautz und sein Team haben den Seilbahnhof trotz seiner Größe von 1500 m² so geplant, dass er optisch leicht wirkt. Mik­lautz dazu: „Auch wenn im Seilbahnbau der Einsatz von Holz eine große Herausforderung darstellt, so wollten wir das Projekt mit der an Fachwerkgebäude erinnernden Konstruktion einerseits homogen ins Landschaftsbild einbetten und ihm andererseits den Eindruck eines Großbaus nehmen."