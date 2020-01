Rodelguides sollen in Tirol für weniger Unfälle auf der Rodelbahn sorgen

Innsbruck — Neben dem Skifahren gehört das Naturbahnrodeln zu den beliebtesten Wintersportarten. Vor allem in Tourismusregionen ist der Trend enorm — laut dem Österreichischen Rodelverband rodeln 15 Prozent aller Wintergäst­e in Tirol. Dafür stehen 142 Rodelbahnen zur Verfügung. „Skigebiete baue­n immer mehr Rodelbahnen, um für Abwechslung zu sorgen. Nicht jeder Tourist will sieben Tage in Folge Ski fahren. Ein gutes Beispiel ist Sölden. Dort werden pro Tag 2200 bis 2500 Abfahrten mit der Rodel gezählt", weiß Rodelverband-Sportdirektor Gerald Kammer­lander. Die Kehrseite der Medaille: mehr Unfälle.