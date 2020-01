Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Sydney – Die Zusammenarbeit der österreichischen Tennis-Größen Thomas Muster und Dominic Thiem geht über den ATP Cup hinaus. Der French-Open-Sieger 1995 und der aktuelle Weltranglisten-Vierte gaben am Mittwoch in einem ServusTV-Interview bekannt, dass der Steirer Muster und der zuletzt zweifache French-Open-Finalist über 20 Wochen im Jahr 2020 kooperieren werden. Hauptcoach Thiems bleibt Nicolas Massu.

Der 52-jährige Muster - einst für insgesamt sechs Wochen Weltranglisten-Erster - gab an, dass die Entscheidungsfindung länger gedauert habe, er das auch familiär abklären musste. „Wir haben uns entschlossen, 20 Wochen gemeinsame Wege zu gehen. Man kann an jeder Schraube noch drehen. Dominic setzt das aber in der Regel schnell um. Ich hätte das sonst von niemand anderem angenommen, ich hatte einige Angebote in den vergangenen Jahren.“