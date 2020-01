Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Roth – Nach dem schweren Unfall vom Sonntag auf einer Bundesstraße in Bayern ist ein weiteres Kind gestorben. Das vierjährige Mädchen sei am Dienstagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium in Nürnberg mit. Zuvor waren bereits die 35-jährige Mutter sowie deren weitere zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren verstorben.