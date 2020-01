Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Ein unter Drogen stehender Mann ist mit einem gebrochenem Bein aus einem Erfurter Krankenhaus geflohen. Der 36-Jährige sei in ein Auto gestiegen und durch die Erfurter Altstadt gerast, teilte die Polizei in Erfurt am Mittwoch mit. Dabei rammte er am Dienstagabend mindestens drei Autos, einen Verkehrspoller und einen Baum. Mehrere Passanten brachten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit. Nach einem Unfall an einer Kreuzung floh er zu Fuß weiter. Der polizeibekannte Mann konnte in der Nähe von Polizisten überwältigt und festgenommen werden.