Mordprozess in Bayern nach 40 Jahren: Angeklagter bestreitet die Tat

Aschaffenburg – Im Prozess um den Mord an einem Mädchen vor 40 Jahren in Aschaffenburg hat der Angeklagte die Tat bestritten. Er könne sich nur wenig an den Tag im Dezember 1979 erinnern, gab der heute 57 Jahre alte Mann vor Gericht an, wie ein Sprecher des Landgerichts Aschaffenburg am Mittwoch sagte. Aussagen von 1979, als die Polizei ihn vernommen hatte, widerrief der Angeklagte. Er habe sich damals als Teenager vor seiner Clique profilieren wollen.