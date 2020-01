Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Innsbruck –Sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports feierte er 1984 beim großen Preis von Österreich mit einem 12. Platz. Zwei Jahre später folgte in Mexiko der erste Formel-1-Sieg. Neun weitere sollte er bis zum Karriereende 1997 feiern dürfen. 13 Jahre lang war Gerhard Berger im Rennsport auf vier Rädern Österreichs Aushängeschild. Er fuhr 48 Podestplätze ein und wurde zweimal WM-Dritter. Mit dem 1994 tödlich verunglückten Ayrton Senna verband ihn eine enge Freundschaft. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er der Formel 1 zunächst erhalten: erst als BMW-Motorsportdirektor, dann als Miteigentümer von Toro Rosso. Seit 2017 ist der Wörgler Unternehmer Boss der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Nach Jahrzehnten in Monaco kehrte er schließlich heim nach Tirol, heute lebt er mit seiner Familie in Söll.