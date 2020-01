Iran-Konflikt: Eskalationsspirale dreht sich immer schneller

Der Drohung lässt Trump am 8. Mai 2018 Taten folgen. Er erklärt den einseitigen Rückzug seines Landes aus dem in Wien beschlossenen Abkommens von 2015. Drei Monate später setzt die US-Regierungen zuvor ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft.

Bei Raketenangriffen im Irak wird am 27. Dezember ein US-Bürger getötet. Als Reaktion darauf fliegen die USA zwei Tage später Luftangriffe auf pro-iranische Milizen und töten mindestens 25 Kämpfer. Zwei weitere Tage später stürmen pro-iranische Demonstranten die US-Botschaft in Bagdad.

In der Nacht auf den 3. Jänner wird bei einem US-Drohnenangriff am Flughafen von Bagdad General Soleimani getötet. Der Iran droht umgehend Vergeltung an. Die US-Regierung erklärt, Soleimani habe Angriffe gegen US-Soldaten und Diplomaten geplant, und warnt den Iran vor Vergeltungsangriffen. In der Nacht zum 8. Jänner beschießt der Iran dann nach US-Angaben mit Raketen zwei Militärstützpunkte im Irak, in denen Soldaten der USA sowie verbündeter Staaten stationiert sind.