Abriss der Molkerei Lienz beginnt am 13. Jänner

Lienz –Das Areal der Molkerei Lienz ist seit Frühjahr 2017 verwaist. Zuletzt arbeiteten noch drei Mitarbeiter an der Käseproduktion, dann hat die Tirol Milch ihren Standort in Lienz endgültig geschlossen. Der dazugehörige Tirol-Milch-Shop war bis Oktober 2019 geöffnet und ist inzwischen auf das neue Areal der Raiffeisen-Genossenschaft Osttirol am Stadtrand übersiedelt.